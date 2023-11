Quante missioni ha la campagna di Call of Duty Modern Warfare 3?

Ora che è disponibile la campagna in Accesso Anticipato di Call of Duty Modern Warfare 3, i giocatori possono dare il via al terzo capitolo delle avventure della Task Force 141. Se siete curiosi di scoprire in anticipo quante sono le missioni da completare per assistere ai titoli di coda, proseguite con la lettura.

Ecco di seguito l'elenco completo delle missioni della campagna single player di Call of Duty Modern Warfare 3:

Operazione 627 Cargo prezioso Reattore Carico utile Copertura profonda Passeggero Sito di schianto Punto di infiammabilità Oligarca Highrise Tundra ghiacciata Diga di Gora Pericolo vicino Cavallo di Troia

In maniera molto simile a quanto accaduto con il precedente capitolo, anche in questo caso sarà possibile ottenere alcune ricompense gratuite da utilizzare in Warzone, nel multiplayer e in Modern Warfare Zombies completando le varie missioni.

Vi ricordiamo che l'Early Access è valido solo per le copie digitali dello sparatutto. Per tutti gli altri, il gioco sarà disponibile a partire dal prossimo 10 novembre 2023 su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC (Steam e Battle.net).

Se non avete ancora eseguito il preload, sappiate che sulle nostre pagine potete trovare la guida con tutti i passaggi su come scaricare la campagna di Call of Duty Modern Warfare 3 su PlayStation e Xbox.