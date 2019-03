Missioni Sfida e Modalità Fotografica di One Piece World Seeker in arrivo

Dalle pagine della rivista nipponica Monthly V-Jump, gli autori del team Gambarion anticipano alcune delle novità di gameplay su cui stanno lavorando per ampliare il perimetro digitale del mondo di gioco di One Piece: World Seeker. Su tutte, citiamo l'aggiunta della Modalità Fotografica e delle Missioni Sfida.

I prossimi aggiornamenti gratuiti che interesseranno le versioni PC, PlayStation 4 e Xbox One dell'avventura open-world dedicata a Monkey D. Rufy e alla ciurma di Cappello di Paglia aggiungeranno la Photo Mode e dei compiti da svolgere all'interno dell'universo di gioco per respingere delle ondate crescenti di nemici.

Sempre con questi update, la cui pubblicazione dovrebbe avvenire nel corso delle prossime settimane e in via gratuita per tutti, gli autori al seguito di Bandai Namco amplieranno il numero di elementi di equipaggiamento sbloccabili e il guardaroba del protagonista, grazie all'aggiunta del Raid Suit per Rufy.

Su queste pagine trovate anche la nostra recensione di One Piece: World Seeker, con tutte le considerazioni e le principali analisi sull'offerta grafica, tecnica e prettamente ludica di un'opera che, nonostante la straordinaria fedeltà artistica ai manga di Eiichiro Oda, risulta essere macchiata da una storia monocorde, con missioni ripetitive e attività free roaming poco incisive.