Misteri inquietanti da scoprire nel nuovo video di Lorelei and the Laser Eye su Switch

Nella cornice mediatica del Nintendo Indie World c'è spazio anche per la paura di Lorelei and the Laser Eye: l'avventura a tinte oscure di Annapurna Interactive e Simogo si è mostrata nuovamente in un video dai toni inquietanti che ne svela la data di lancio su Nintendo Switch e PC.

Il filmato datoci in pasto dalla casa di sviluppo svedese che in passato ha dato forma a Year Walk e Sayonara Wild Hearts ci spronerà a visitare un'antica residenza barocca per andare alla ricerca di risposte insieme a una donna che vaga per questa misteriosa magione.

Per stessa ammissione del team Simogo, la loro nuova avventura in salsa dark ci invischierà in una vera e propria ragnatella di inganni per raccontarci la storia di un misterioso omicidio in un palazzo pieno di ricordi da ricomporre come le tessere di un mosaico surrealista. L'impianto di gameplay eretto sotto l'egida di Annapurna per dare forma a questo titolo trae spunto proprio dalle opere surrealiste per proporci tantissimi enigmi ambientali e incontri con creature d'ombra, il tutto sullo sfondo di un comparto grafico dalla palette cromatica dominata dal nero e dalle tonalità di rosso.

Il lancio di Lorelei and the Laser Eye è previsto per il 15 maggio su PC (Steam) e in esclusiva console su Nintendo Switch.

