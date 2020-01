I misteri di PT: un nuovo sguardo oltre i confini del Silent Hill di Kojima

La storia di P.T. (acronimo per Playable Teaser) è ormai diventata leggenda. La demo giocabile introduceva i giocatori ad un mondo inquietante e claustrofobico, per poi rivelare ai temerari in grado di completarla la propria vera natura: un annuncio interattivo di un nuovo Silent Hill firmato da Hideo Kojima.

In seguito, tuttavia, il progetto fu oggetto di cancellazione e sparì dunque dai radar dell'attualità videoludica. Recentemente, tuttavia, P.T. è tornato al centro dell'attenzione degli appassionati grazie all'opera di un noto content creator. Lance McDonald, che in passato ha realizzato molteplici approfondimenti dedicati ai contenuti tagliati di Bloodborne, è infatti riuscito ad "evadere" dai confini del mondo di gioco, rivelando al pubblico l'aspetto delle vie della cittadina del Silent Hill di Kojima.



Sull'onda del lavoro compiuto dal celebre indagatore di codici, un ulteriore canale YouTube ha potuto offrire al pubblico un nuovo sguardo su P.T. Il content creator Shesez ha infatti contattato McDonald, che gli ha fornito il materiale necessario per realizzare un proprio approfondimento legato all'universo di questa peculiare produzione videoludica. Il risultato finale offre dunque alcune sequenze già note, ma anche qualche dettaglio inedito. Se siete curiosi di saperne di più, potete trovare il filmato direttamente in apertura a questa news: vi auguriamo una buona visione!