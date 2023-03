Un misterioso gioco di Electronic Arts aggiunto all'Xbox Store: di cosa si tratta?

Come segnalato dall'account Twitter Aggiornamenti Lumia, all'interno dell'Xbox Store è stato registrato un nuovo videogioco di Electronic Arts, noto con il nome in codice Lorem Ipsum 70. Di cosa potrebbe trattarsi?

Tra le poche informazioni di cui siamo attualmente in possesso, scopriamo che il prodotto in questione pesa all'incirca 20GB e che ricade nella categoria "Racing & Flying". Sebbene questo non possa rispondere a tutte le nostre domande, è evidente che stiamo parlando di un titolo che potrebbe dedicarsi alle corse automobilistiche, motociclistiche o a delle sessioni/competizioni di volo.

È naturale fare un immediato collegamento a Codemasters, compagnia di sviluppo specializzata nei racing game che Electronic Arts ha acquisito nel 2021. Tuttavia, siamo certi che il titolo non corrisponda a F1 23, recentemente annunciato ufficialmente e catalogato all'interno di un'altra scheda all'interno dello store. Non è però da escludere che possa essere un altro titolo corsistico sviluppato dalla software house, slegato dalla serie di Formula 1. Alcuni fan pensano possa trattarsi di WRC 2023, mentre altri credono addirittura in un nuovo Need for Speed, pur essendo Unbound ancora recente. Altri ancora - e qui si tratta di una fantasiosa interpretazione dell'etichetta "Flying" - sperano corrisponda invece al gioco di Iron Man di Electronic Arts.

Per saperne di più non possiamo fare altro che attendere aggiornamenti ufficiali da parte di Electronic Arts e Codemasters.