Il misterioso Project Pen di Atlus valutato in Australia: è un nuovo Persona?

L'ente di classificazione australiano ha inserito nel proprio database il misterioso Project Pen di Atlus, registrato in data 4 novembre 2021. Di cosa si tratta esattamente? Secondo alcuni potrebbe essere un nuovo gioco della serie Persona.

Il gioco viene indicato come "Multi Platform" e gode di una classificazione MA15+ (adatto ai giocatori con almeno 15 anni di età) a causa della "forte violenza e di immagini a tema sessuale", da notare come venga segnalata anche la presenza di acquisti in-game.

Il publisher risulta essere SEGA of America e il paese d'origine gli Stati Uniti, normalmente i giochi Atlus vengono classificati come provenienti dal Giappone. Atlus e SEGA stanno festeggiando i 25 anni della serie Persone e lo showcase Persona 25th Times Vol. 2 è atteso per il mese di dicembre... che possa essere proprio questa l'occasione per annunciare un nuovo gioco della serie?

Si tratta solamente di speculazioni e non è escluso che Persona non abbia niente a che vedere con Project Pen, purtroppo però non ci sono dettagli di alcun tipo in merito. Sappiamo che Atlus ha dieci giochi in sviluppo e tra questi c'è almeno un nuovo Persona, presumibilmente Persona 6 oltre ad altri spin-off in stile Persona 5 Strikers, si tratta però solamente di ipotesi e speculazioni.