Il mistero di Pokémon Evolution: il gioco gratis per smartphone simile ai classici

Il mercato dei videogiochi mobile è piuttosto strano. Infatti, i negozi digitali, come il Play Store, spesso consentono di scaricare applicazioni dalla dubbia provenienza, che magari cercano di emulare titoli più blasonati usciti su console e PC. Questa volta, però, sta accadendo qualcosa di diverso.

In particolare, mentre stavamo visitando il Galaxy Store, ovvero il negozio digitale per le applicazioni di Samsung, ci siamo imbattuti in un titolo alquanto singolare, che compare alla seconda posizione dei "videogiochi più richiesti". Stiamo parlando di Pokémon Evolution, gioco che, stando agli screenshot e alle recensioni degli utenti, cerca di riproporre in versione mobile l'esperienza offerta dai capitoli classici della serie.

Fin qui nulla di strano, se non fosse che Nintendo non ha mai annunciato un gioco dei Pokémon di questo tipo per smartphone e tablet e che la software house dietro il progetto è una sconosciuta azienda cinese. Oltre a questo, stando al Galaxy Store, il gioco pesa solamente 383MB e la sua versione 1.0.1 è stata pubblicata lo scorso 11 aprile 2019. Non manca anche la dicitura "offre acquisti in-app", che segnala la presenza di microtransazioni.

Non abbiamo idea di come questo sia possibile e non abbiamo voluto provare a scaricare il gioco, visto che sembra si tratti di un progetto "strano", nonostante il titolo sia al top delle classifiche delle app più scaricate sul Galaxy Store.

Insomma, la situazione al momento è alquanto confusa e speriamo che arrivino delle informazioni ufficiali in merito a Pokémon Evolution. Su YouTube non mancano i video gameplay, ma vista l'insicurezza vi consigliamo di non fidarvi troppo in tal senso.