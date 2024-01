Il mistero della PS3 Fat Silver: esiste davvero o non è mai stata messa in vendita?

Era il lontano 2005 quando Sony mostrò al pubblico per la prima volta in assoluto la PlayStation 3, in colorazione silver con tanto di controller boomberang della stessa tonalità. Ma questa versione della console è mai entrata in produzione oppure no? Esiste o appunto è rimasto un prototipo? Facciamo chiarezza.

Con questo prototipo fa il suo debutto il logo PlayStation 3 con il font di Spider-Man che tanto piaceva a Ken Kutaragi, all'epoca Presidente di Sony Computer Entertainment. PlayStation 3 esce poi nel novembre 2006 in tre diversi colori: All-Black (20GB) Glossy Black/Gray (40GB/80GB) e Black/Chromium (60GB) mentre della colorazione silver non c'è traccia nei negozi. In realtà una PS3 Fat Silver è uscita solo in Giappone in edizione limitata ma si tratta tuttavia di una tonalità di argento diversa rispetto a quella del prototipo, quest'ultimo oltretutto presenta anche alcune differenze estetiche minori rispetto al modello finale.

Dunque possiamo dire che no, la PS3 così come mostrata all'E3 2005 non è mai esistita se non in forma di prototipo e non ha mai raggiunto gli scaffali di nessuno store. In Europa e Nord America invece la PS3 Fat Silver Limited Edition non è mai arrivata, nel 2011 invece è stata commercializzata la PS3 Slim Silver anche nel nostro paese, in esclusiva presso alcuni rivenditori.