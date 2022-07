Mistero WWE 2K: rimosse le versioni digitali di 4 giochi senza alcun preavviso

WWE 2K22 ha segnato la ripartenza della serie dopo un anno di stop, mostrando miglioramenti non solo in ambito tecnico, ma anche in quello ludico e contenutistico. 2K Sports si sta quindi concentrando a fondo sulla più recente iterazione del brand, al punto tale da aver completamente tagliato i ponti con il passato.

Un taglio, però, decisamente netto, in quanto le versioni digitali dei vecchi giochi del franchise sono stati completamente rimossi senza alcun tipo di preavviso da parte della compagnia. A fare la scoperta è stato un utente di Reddit, facendo notare come su Steam siano ora disponibili per l'acquisto solamente WWE 2K22 e WWE 2K Battlegrounds. Scavando più a fondo, un altro utente ha infine scoperto tramite Steam Tracker che WWE 2K17, 18, 19 e 20 sono stati tolti dalla vendita lo scorso 13 luglio.

La redazione di VGC ha così indagato sulla questione, confermando ufficialmente che le versioni digitali dei quattro giochi sono state eliminate non solo da Steam, ma anche dagli store PlayStation e Xbox, dove rimangono soltanto le iterazioni più recenti anche in questo caso. In ogni caso i giochi e relativi DLC potranno essere nuovamente scaricati da coloro che li hanno acquistati in precedenza, altrimenti il solo modo per poter accedere ai WWE 2K dal 17 al 20 è solamente tramite le edizioni fisiche per PS4 e Xbox One.

Lo scorso maggio 2K aveva annunciato che i server di WWE 2K19 e 2K20 sarebbero stati chiusi il 30 giugno 2022, tuttavia il comunicato non faceva il minimo accenno alla rimozione delle versioni digitali delle vecchie iterazioni del brand, come invece accaduto. Non è chiaro al momento il motivo di questa decisione, sebbene sia molto probabile che l'azienda intenda dare totale priorità a WWE 2K22 ed ai suoi DLC.

Quantomeno la nostra recensione di WWE 2K22 conferma che l'ultimo episodio è effettivamente di valore e non dovrebbe far sentire troppo la mancanza dei predecessori.