Le mitiche spade di Cloud in Final Fantasy 7 sono ora reali grazie a un fan

Final Fantasy ha raggiunto le 180 milioni di copie vendute e conta nel globo una innumerevole schiera di fan. Questo è specialmente vero per Final Fantasy 7, che da sempre è uno dei capitoli più amati della saga.

L'amore, si sa, si manifesta in tante forme differenti e in questo caso emerge in tutta la sua bellezza in una fantastica collezione di spade a tema Final Fantasy 7. Nello specifico, l'utente Shred-the-Gnarnar su Reddit ha postato le sue fedeli riproduzioni in scala di tutte le armi impugnate da Cloud in Final Fantasy 7, quello originale per Playstation 1.

Tra queste, naturalmente, non manca la più iconica di tutte, la Buster Sword (Spada Potens, in italiano), forse una delle armi più riconoscibili di tutta la saga e, in generale, una delle più simboliche di tutto il mondo videoludico per le sue proporzioni improbabili e il suo design unico. Comunque sia, nella collezione non manca nessun pezzo, ci sono anche la Apocalypse e la Ultima Weapon.

Come ben sappiamo, Final Fantasy 7 ha ricevuto così tanto amore da critica e pubblico che col tempo il progetto si è snodato all'interno di una vera e propria compilation formata da svariati spin-off e titoli di vario genere. Negli ultimi anni, è stato anche creato un remake ispirato alla settima fantasia finale.

Il remake sarà suddiviso in tre parti e al momento si vocifera Final Fantasy 7 Rebirth sia in arrivo nel gennaio 2024. Questa sarebbe la seconda parte del progetto dopo Final Fantasy 7 Remake. Se invece siete curiosi di saperne di più sui Final Fantasy della triade PS1, date un'occhiata a qual è il miglior Final Fantasy per PS1.