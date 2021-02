Mizuguchi: il nuovo gioco dell'autore di Tetris Effect sfrutterà il DualSense su PS5

Che Testuya Mizuguchi, creatore di Rez Infinite e Tetris Effect fosse al lavoro su un nuovo gioco assieme ai ragazzi di Enhance Games, lo sappiamo fin dallo scorso mese di novembre. Oggi, però, scopriamo nuove succulente informazioni sul progetto, che faranno la felicità dei neo-acquirenti di PlayStation 5.

Mizuguchi ha infatti confermato ai microfoni di Famitsu che il suo nuovo gioco, descritto in passato come "un'avventura completamente inedita all'insegna della sinestesia", è in lavorazione per le console di prossima generazione, e che su PS5 sfrutterà appieno l'audio 3D del Tempest Engine e le funzionalità del DualSense per offrire un'esperienza sinestetica ancor più profonda rispetto al passato. In fondo, non potevamo aspettarci nulla di differente da un autore che da anni persegue il totale appagamento sensoriale: "C'è la risoluzione delle immagini, ma anche il suono ha una sua risoluzione. In passato pensavamo al suono come stereo, ma adesso viene riprodotto come spaziale. [...] Quando il feedback aptico (la tecnologia tattile) è stato aggiunto al mix, l'esperienza integrata visiva, sonora e tattile è stata moltiplicata a dismisura".

Gli spunti interessanti non terminano qui: Mizuguchi ha inoltre rivelato che l'Area X di Rez Infinite può essere considerata come un prologo del nuovo gioco per PS5: "In particolare, l'Area X è stata sviluppata come un "prologo" per il prossimo gioco, e speriamo di utilizzare quel concept per la prossima generazione di videogiochi". Non vediamo l''ora di saperne di più.