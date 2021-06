Mivano Everyeye.it Team: Gorlé si è laureato campione ACI eSport Prototipi 2021!

Martedì 8 giugno si è disputata la settima e ultima prova del Campionato Italiano ACI Prototipi su iRacing nel leggendario circuito di SPA Francorchamps, che ha visto più di un colpo di scena.

Sacha Gorlé è stato vittima di un incidente durante i primi giri mentre era al secondo posto, ma nonostante sia stato costretto ad abbandonare la gara, grazie al vantaggio accumulato in classifica durante le sei prove precedenti è riuscito a mantenere la vetta del campionato (294 punti) e a laurearsi campione ACI eSport Prototipi 2021! La gara di Spa-Francorchamps è stata dominata e vinta da un altro membro del Mivano Everyeye.it Team, Ludwig Ghidi, che grazie ai punti guadagnati ha terminato il campionato al secondo posto con 285 punti. Un vero e proprio dominio per il Mivano! Ottima prestazione anche per Enzo Canta, che finalmente è riuscito a vincere la sua battaglia contro la sfortuna tagliando il traguardo con un meritato 8° posto.

Settima prova Campionato ACI eSport Prototipi 2021 | SPA Francorchamps

Ludwig Ghidi Mivano Simracing Everyeye.it Dallara 1 FIN 30 Giri Luca Morelli SRC Squadra Corse Dallara 7 FIN +02.111 Niko Pasolini SRC Squadra Corse Dallara 6 FIN +13.690 Matteo Calestani MAG-Performance SRT Dallara 4 FIN +14.476 Stefano Conte PND Racing Team Dallara 13 FIN +16.344 Anthony F. Carrante Revolution Simracing Dallara 14 FIN +28.432 Lorenzo Caponi Revolution Simracing Dallara 18 FIN +32.321 Enzo Canta Mivano Simracing Everyeye.it Dallara 10 FIN +34.027 +5″ Ivan Ferrari PND Racing Team Dallara 12 FIN +43.539 DT Francesco Panetta SRC Squadra Corse Dallara 5 FIN +44.335 DT | WARN.

Classifica finale Campionato Italiano eSport ACI Prototipi

Sacha Gorlé Mivano Simracing Everyeye.it 294 punti Ludwig Ghidi Mivano Simracing Everyeye.it 285 punti Michele Costantini Apex Racing Team 242 punti Luca Morelli SRC Squadra Cores 234 punti Francesco Panetta SRC Squadra Corse 205 punti Niko Pasolini SRC Squadra Corse 177 punti Stefano Conte PND Racing Team 156 punti Matte Colestoni MGA-Performance SRT 145 punti Matteo Graziano MAG-Performance 132 punti Ivan Ferrari PND Racing Team 112 punti

Per celebrare gli ottimi risultati conseguiti - 4 vittorie, 4 volte al 2° posto, 3 volte al 3° posto e 3 pole position - durante l'ultima gara il Mivano Simracing Everyeye.it ha utilizzato una. Cogliamo inoltre l'occasione per annunciare che lo sponsor SRC Sim Race Components è entrato nella grande famiglia di Mivano ed Everyeye: dopo la pausa estiva si prospetta una nuova grande stagione con l'inizio dei campionati mondiali.