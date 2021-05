Mivano Everyeye.it vince anche a Monza: Gorlé è primo nel Campionato ACI Prototipi

Dopo la splendida vittoria di Barcellona, Sacha Gorlé del Mivano Simracing Everyeye.it Team si aggiudica anche la sesta prova del Campionato Italiano ACI Prototipi su iRacing, disputatasi nella giornata di ieri nel leggendario circuito di Monza.

Gorlé ha messo in atto un'ottima team strategy, nascondendosi nella prima parte della gara per poi passare in testa al pit stop, rimanendoci fino alla bandiera a scacchi. Ludwig Ghidi ha concluso al quarto posto portando a casa ottimi punti per il campionato, mentre Enzo Canta, nonostante sia stato vittima di un grosso incidente mentre era al nono posto, è riuscito a limitare i danni concludendo la gara in sedicesima piazza.

Sesta prova Campionato ACI eSport Prototipi 2021 | Monza

1 PRO 25 Sacha Gorle’ Mivano Simracing Everyeye.it Dallara 2 FIN 37 Laps

2 PRO 9 Francesco Panetta SRC Squadra Corse Dallara 4 FIN +07.392

3 PRO 22 Luca Morelli SRC Squadra Corse Dallara 1 FIN +07.774

4 PRO 4 Ludwig Ghidi Mivano Simracing Everyeye.it Dallara 3 FIN +15.028

5 PRO 17 Matteo Graziano MAG-Performance SRT Dallara 5 FIN +29.868

6 PRO 7 Alex Lama MAG-Performance SRT Dallara 16 FIN +35.356

7 PRO 62 Fabio Milani Kronos Squadra Corse Dallara 10 FIN +38.182

8 PRO 31 Stefano Conte PND Racing Team Dallara 8 FIN +48.102

9 PRO 3 Anthony F. Carrante Revolution Simracing Dallara 12 FIN +53.405

10 PRO 77 Raffa Pisani Privato Dallara 13 FIN +1:14.884

Grazie a questa vittoria, Gorlé fortifica la prima posizione arrivando a 294 punti in classifica generale, allungando sul secondo classificato Michele Costantini dell'Apex Racing Team, che di punti ne ha 242. In terza posizione a 233 punti c'è l'altro pilota del Mivano Everyeye.it Team, Lugwig Ghidi. Il vincitore del Campionato Italiano ACI Prototipi su iRacing verrà proclamato al termine della settima e ultima prova, che si svolgerà l'8 giugno sul circuito di Spa-Francorchamps.