Mivano Racing Everyeye: risultati del Campionato Italiano ACI Prototipi e skin celebrativa

Continua la collaborazione tra Everyeye.it e il team Mivano Simracing, dopo aver trionfato nel Campionato Sports Car Open con una gara di anticipo rispetto alla chiusura del calendario, la squadra è ora impegnata nel Campionato Italiano ACI Prototipi 2021.

La prima tappa ha visto trionfare Sacha Gorlé, la seconda gara sul circuito di Motegi ha visto nuovamente due piloti del Mivano Simracing Team salire sul podio con Sacha Gorlé al secondo posto e Ludwig Ghidi in terza posizione. Enzo Carta ha purtroppo avuto alcuni problemi in fase di partenza e dopo una gara non semplice ha chiuso al diciassettesimo posto. Sacha Gorlé è in testa alla classifica piloti del Campionato Italiano ACI Prototipi 2021 mentre Ludwig Ghidi è in terza posizione, il Team Mivano Everyeye guida la classifica delle squadre.

Il 3 aprile scorso si è tenuta anche l'ultima gara del Campionato Sports Car Open (SCO) sul circuito Road America, la competizione è stata vinta con una gara di anticipo dal team Mivano Rosso e per l'ultima gara la squadra ha puntato tutto sul team Mivano Bianco che ha chiuso la corsa al secondo posto con il team Mivano Rosso in quinta posizione, risultati che permetteranno alla scuderia di partecipare alla prossima stagione senza passare per le pre-qualifiche. Per festeggiare la vittoria del Campionato Sports Car Open (SCO) di iRacing, il team Mivano Rosso ha utilizzato una skin celebrativa Black Gold nei colori nero e oro.

