Mivano Racing Team ancora al successo: Edoardo Leo vince il Campionato ACI eSport F3

Dopo il Campionati ACI Esport Prototipi 2021 e il Campionato ACI Esport Prototipi 2022, il Mivano Simracing Team di Everyeye.it ha aggiunto un altro trofeo ufficiale alla sua bacheca grazie al successo nella categoria F3 del giovanissimo Edoardo Leo.

Edoardo Leo si è aggiudicato il Campionato Italiano ACI Esport F3 con una prova di forza assoluta. Nell'ultima gara di campionato, il sedicenne del Mivano Simracing Team ha conquistato la Pole Position e si è aggiudicato entrambe le manche, un risultato che gli permesso di battere Marco Nesi (già campione italiano F3 2020) nella contesa per il titolo finale. La classifica generale ha visto Leo concludere con 516 punti davanti a Nesi (423 punti) e Riccardo Bechelli (423 punti). Con questo nuovo trionfo, salgono a tre i titoli italiani ufficiali ACI conquistati da SRC Mivano assieme ad Everyeye.it.

Dopo la vittoria, Edoardo Leo ha commentato: "È stata una grande soddisfazione, per me che ero all'esordio con una macchina mai guidata non è stato facile adattarsi alle prime gare, ma quando ho trovato il feeling giusto ho iniziato ad inanellare i risultati che contano, è stata una battaglia di campionato tirata fino all'ultimo con tanti alti e bassi. Il field era veramente molto stretto soprattutto in qualifica e dovevi sempre tirare fuori ogni millesimo possibile dal tuo giro, ma è nei momenti di più alta pressione psicologica che ho fatto la differenza, e sono riuscito ad uscirne vincitore. Complimenti al mio rivale Marco per le belle battaglie in pista quando si doveva decidere il campionato, un grazie enorme a tutto il mio team per il supporto durante il campionato, immancabile il loro tifo e il loro appoggio, adesso mi sento pronto per un nuovo capitolo".

Questo, invece, il commento di Fabio Mantellini, CEO/Team Principal SRC MIVANO Corse: "Sono molto contento per la vittoria di questo campionato F3 ACI a cui tenevo molto e soprattutto per il nostro giovane talento Edoardo Leo che si sta affermando sempre più non solo nel panorama italiano ma anche mondiale, con il suo esordio nelle gare Endurance di massimo prestigio. È il nostro terzo campionato ACI Esport che portiamo a casa dopo i 2 della classe Prototipi negli anni precedenti e vorrei ringraziare tutti i miei ragazzi per l'impegno e lo spirito di squadra che dimostrano in ogni circostanza. Colgo l'occasione per ringraziare come sempre anche voi di Everyeye per il supporto di cui siamo molto orgogliosi! La partnership con Everyeye ha portato a casa molte vittorie e risultati importanti, speriamo ne arrivino molti altri".