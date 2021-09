Mivano Simracing Everyeye.it e SRC Squadra Corse uniscono le forze: nasce una nuova realtà

Il team Mivano Simracing Everyeye.it ed SRC Squadra Corse hanno annunciato la loro fusione in un’unica realtà, diventando "SRC Mivano Corse", una delle più grandi squadre di simracing italiane e mondiali.

Sia il team Mivano Simracing Everyeye.it che SRC Squadra Corse stanno gareggiando con successo in più campionati al momento e questa fusione porterà dei cambiamenti nelle operazioni di entrambe le squadre. Il nuovo Team trova ai vertici Sebastiano Filosa e Roberto Melillo, titolari della SRC Squadra Corse ed il Team Manager nonché fondatore del Mivano Simracing Everyeye.it Fabio Mantellini, a cui sarà affidata la totale gestione del nuovo team!

I due Team della nuova “SRC Mivano Corse” continueranno a specializzarsi nelle aree di eccellenza all'interno del Simracing e collaboreranno a futuri progetti ambiziosi. L'obiettivo principale del nuovo Team è quello di gareggiare nei campionati più importanti del mondo ma tra le novità vediamo la realizzazione di un junior team in cui far crescere nuove promesse e permettere a chi vede il simracing come un mero hobby di coltivare la sua passione. A coordinare il lavoro del gruppo principale troviamo Tommaso Carlà, già pilota del team Mivano Simracing Everyeye.it e come supporto principale al Junior Team ci si avvarrà dell'esperienza di Massimiliano Pesavento, già pilota della SRC Squadra Corse.

Nasce così in Italia uno dei più grandi team di Simracing, con capacità tecniche e sportive che spaziano dai più alti gradini delle competizioni più importanti come la 24h di Le Mans, la 24h di Daytona, passando dai campionati come la Sports Car Open, NEO Endurance, in aggiunta ai campionati mondiali Mazda MX5 e Skip Barber. Ciò consentirà al team SRC Mivano Corse di coltivare ancora di più i loro talenti, fornendo anche programmi alternativi ai giovani piloti.

Sebastiano Filosa: "Abbiamo già individuato passioni e sinergie condivise. Non vediamo l'ora di lavorare a stretto contatto e di sfruttare le opportunità offerte dall'unione di due team di successo. Ce la metteremo tutta, la strada da percorrere è tanta ma le prospettive sono allettanti e stimolanti."

Fabio Mantellini: "A Sebastiano mi lega un profondo legame di stima e di amicizia, che dura da anni, da quando era membro del team Mivano. Pochi mesi fa abbiamo stretto una collaborazione ma abbiamo fin da subito sognato di aumentare la portata della nostra operazione. Oggi, stiamo facendo un passo molto importante in quella direzione, e non vediamo l'ora di cogliere nuove occasioni future. L’opportunità di riunire queste due squadre è enormemente positiva e fornirà la possibilità di correre in più discipline."

Continuerà la partnership tra Everyeye.it ed il nuovo Team SRC Mivano Corse che vedremo nuovamente scendere in pista per gareggiare con il logo bene in evidenza sulla scocca delle nuove livree!! Il nuovo team SRC Mivano Corse è già al lavoro per programmare l'intera nuova stagione che è alle porte, poiché il 28 settembre è già tempo di scendere in pista nel Campionato italiano ACI Esport FX2000!

Nell'attesa potete seguire il team su Instagram, Facebook e Twitter per restare aggiornati su tutte le novità della squadra e le attività in programma.