Mivano Simracing Team in pista il 6 febbraio nel Campionato Sports Car Open a Interlagos

A inizio anno vi abbiamo presentato la partnership tra Everyeye.it e Mivano Simracing Team, collaborazione che ha permesso al nostro sito di comparire in bella vista tra i bolidi del Mivano Simracing Team in gara sulle piste virtuali dei campionati automobilistici più prestigiosi.

Domenica 31 gennaio la squadra ha vinto la prima gara del campionato Apex Technologies LMP2 Championship (Round 1 TPI Cinema Daytona 120) con una vettura guidata dal pilota francese Maxime Brient. Sabato 6 febbraio invece sarà la volta della quinta tappa del Campionato SCO Sports Car Open ad Interlagos (Brasile) con il team Mivano Simracing Rosso in testa alla classifica con 86 punti e il team Mivano Simracing Bianco al sesto posto con 43 punti.



Mivano Simracing Team nasce nel 2012 ed è diventato in questi quasi dieci anni di attività un team riconosciuto a livello mondiale. Tra le file della squadra trovano spazio diversi piloti professionisti nel mondo reale tra cui Josè Maria Lopez (vincitore di tre mondiali WTCC Gran Turismo e attuale pilota della Toyota Ufficiale nel campionato WEC), Danny Kroes (pilota ufficiale Lamborghini Squadra Corse GT3) ed i piloti Will Tregurtha e Luke Wankmuller in forza nelle competizioni GT3.



