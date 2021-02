Mivano Simracing Team: trionfo a Interlagos nel Campionato Sports Car Open

Sabato 6 febbraio si è svolta la quinta tappa (Interlagos, Brasile) del Campionato SCO Sports Car Open che ha visto partecipare il Mivano Simracing Team, anche in questo caso con ottimi risultati in pista.

La squadra (che ricordiamo corre con i loghi ufficiali di Everyeye.it sulle proprie vetture) ha vinto la terza gara (su cinque disputate) nel Campionato Sports Car Open classificandosi al primo posto con il team Mivano Simracing Rosso con 25 punti, attualmente la squadra domina il campionato occupando la prima posizione della classifica con 111 punti superando così il Team Red Line che vede tra le proprie fila piloti come Max Verstappen e Lando Norris.



Mivano Simracing Team nasce nel 2012 e in questi quasi dieci anni di attività ha raggiunto traguardi sempre più prestigiosi. Nel roster della squadra trovano posto diversi piloti professionisti tra cui Danny Kroes (pilota ufficiale Lamborghini Squadra Corse GT3) e Josè Maria Lopez (vincitore di tre titoli mondiali WTCC Gran Turismo, partecipante alle ultime tre edizioni della 24 Ore di Le Mans con la Toyota Ufficiale e attualmente pilota Toyota nel campionato WEC), senza dimenticare Will Tregurtha e e Luke Wankmuller attualmente impegnati nel Campionato GT3.



Per essere sempre aggiornati sulle attività della squadra vi rimandiamo al sito ufficiale Mivano Racing, potete seguire il team anche su Facebook, Twitter, Instagram e YouTube.