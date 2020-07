Mixer: Phil Spencer non ha alcun rimpianto dopo la chiusura del servizio

Mixer, servizio di live streaming proprietario di Xbox, non ce l'ha fatta. Non essendo mai riuscito ad imporsi in un mercato decisamente affollato, con concorrenti agguerriti come Twitch, YouTube Gaming e Facebook Gaming, il prossimo 22 luglio andrà incontro alla chiusura definitiva.

Dopo quella data, tutte le app e i siti legati a Mixer reindirizzeranno gli utenti verso Facebook Gaming, piattaforma che Microsoft supporterà con la propria infrastruttura di rete e Project xCloud. Il capo della divisione gaming, Phil Spencer, ha avuto modo di dire la sua in merito alla chiusura del servizio in una recente intervista concessa a GamesIndustry.

Spencer ha confessato che "ovviamente è deludente non riuscire a raggiungere l'obiettivo quando provi a far crescere qualcosa". Nonostante ciò, il boss di Xbox non ha alcun rimpianto: "Non ho rimpianti. Prendi le decisioni con le migliori informazioni che hai a disposizione, ci metti tutto l'impegno, e siamo nell'industria creativa. Siamo in un'industria guidata dalle hit. Ma se cominciamo ad aver paura di rimanere delusi in un settore come questo, non raggiungeremo mai gli obiettivi che ci prefissiamo come organizzazione. Io credo che sia fondamentale per noi non aver paura di provare delle cose che non potrebbero funzionare. Questa è l'arte di creare videogiochi e piattaforme di gioco".

D'altronde, Spencer e l'intera divisione Xbox adesso hanno ben altro a cui pensare: sta per arrivare una nuova generazione di console e, prima del debutto di Xbox Series X fissato per il periodo natalizio, il prossimo 23 luglio andrà in onda lo show di presentazione dei giochi Xbox Series X.