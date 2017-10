Miyamoto era incerto sull'accoglienza che avrebbe ricevuto Breath of the Wild

ha indubbiamente ottenuto un grande successo, riuscendo, tra le altre cose, a trainare in maniera considerevole le vendite iniziali di Nintendo Switch.

Un successo che, a quanto pare, non era dato per scontato in casa Nintendo: lo storico game designer Shigeru Miyamoto ha rivelato ai microfoni di Game Informer.com di essere stato incerto fino agli ultimi istanti riguardo all'accoglienza che il gioco avrebbe ricevuto.

"Il concetto di open world è qualcosa su cui ho lavorato sin dal primo Zelda e, man mano che la serie avanzava, cominciavo a sentire che questo concetto stesse venendo perso. Così abbiamo deciso di tornare all'essenza originale e costruire un gioco che riportasse in vita quel concetto, ma non ero sicuro di come sarebbe stato accolto e sono certo che anche il team provava queste sensazioni. Finanche nel periodo compreso tra gli ultimi 12 e 6 mesi tutto ciò che potevamo fare era credere in quello che stavamo creando e ripulire e rifinire il tutto fino a che non fossimo stati soddisfatti. E persino in quei momenti non sapevamo se sarebbe andata bene, quindi il successo ottenuto è stato un gran sollievo per noi".

The Legend of Zelda: Breath of the Wild è disponibile ora su Nintendo Wii U e Switch.