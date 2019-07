Miyamoto illustra la visione di Nintendo su game streaming e giochi in VR

Scambiando quattro chiacchiere con la redazione di GamesIndustry.biz, il leggendario papà di Super Mario e Zelda, Shigeru Miyamoto di Nintendo, ha deciso di volgere il proprio sguardo al futuro per discutere delle opportunità offerte dal game streaming e dai giochi in realtà virtuale.

"Penso che il cloud gaming diverrà sempre più diffuso in futuro", ha spiegato Miyamoto prima di aggiungere, però, che "non ho alcun dubbio del fatto che ci saranno sempre dei videogiochi che saranno divertenti proprio perchè dovranno essere fruiti in locale e non in streaming. Per questo noi di Nintendo riteniamo che sia importante approcciarci a vari ambienti tecnologici per rendere unica la nostra visione di intrattenimento".

Per quanto concerne i videogiochi in realtà virtuale e l'intenzione di Nintendo di abbracciare modelli di sviluppo futuri che prevedano un ingresso nel mondo del game streaming, il geniale autore e designer giapponese specifica che "il fatto di aver raggiunto un mercato così ampio di lusinga e ci permette di espanderci per poter lavorare su progetti sempre più unici. Comunque non siamo rimasti indietro con i giochi VR o i servizi in rete, ma potrebbe sembrare che non siamo al passo con le ultime novità tecnologiche solo perchè non pubblicizziamo questo tipo di prodotti (come il Kit VR di Nintendo Labo, ndr)".

Anche grazie ai nuovi titoli per Nintendo Switch delle serie videoludiche lanciate da Shigeru Miyamoto, in base alle analisi compiute dopo l'E3 da NPD Nintendo si candida ad essere il publisher videoludico di maggior successo della seconda parte di quest'anno e, più in generale, dell'intero 2019.