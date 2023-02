Miyamoto, non chiamatelo Spielberg: al papà di Mario non piace, meglio Disney!

Nel 1999, il Time affibbiò a Shigeru Miyamoto l'appellativo di Spielberg dei videogiochi. Un paragone che la maggior parte delle persone considererebbe ben più che lusinghiero, vista la caratura del cineasta americano (autore di perle come E.T., Shindler's List e Salvate il Soldato Ryan), ma il papà di Super Mario non è come tutti gli altri.

Nell'ambito di una recente intervista concessa a GameSpot a margine dell'apertura di Super Nintendo World, Miyamoto ha confessato di non aver mai amato quel soprannome. "Come hai detto, sono anche stato chiamato "lo Spielberg dei videogiochi, ma in realtà non mi piace. Sono Miyamoto. Miyamoto è Miyamoto. Nintendo è Nintendo".

È un altro il paragone gradito dal leggendario designer giapponese, ovvero quello con Disney: "D'altro canto, è davvero un onore per me essere paragonato a Disney". Il motivo è presto detto: "Ritengo che Disney offra una sensazione di conforto alle famiglie. Nintendo è ben nota per i videogiochi, e i videogiochi solitamente non vengono considerati rassicuranti. Il fatto che Nintendo venga comparata a Disney mi dà l'impressione d'aver raggiunto un punto in cui Nintendo è in grado di offrire quel senso di rassicurazione alle famiglie".

Nell'attuale mercato videoludico Nintendo è sicuramente la compagnia più omnicomprensiva in assoluto, dal momento che abbraccia e accoglie videogiocatori di ogni età grazie ai suoi prodotti adatti a tutti e al suo macrocosmo di personaggi universali. Ben conscia delle sue potenzialità, di recente ha anche scelto di provarci con maggior decisione con il cinema, anche se non con Disney. Il film di Super Mario Bros. in arrivo nelle sale ad aprile è stato prodotto da Illumination Entertainment e si preannuncia spettacolare.