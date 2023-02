Miyamoto non ha dimenticato Mario, anche se ora è appassionato di parchi di divertimento

Shigeru Miyamoto ha una nuova passione, ovvero quella dei parchi di divertimento: l'apertura di Super Nintendo World ha coinvolto molto il producer e game designer giapponese, tanto da spendere numerose energie nella supervisione dei lavori e nell'ideazione di aree gioco e attrazioni.

Come dichiarato ai microfoni di The Verge, Miyamoto è fortemente coinvolto nella realizzazione dei parchi di divertimento Nintendo realizzati insieme a Universal, non solo sotto l'aspetto creativo ma anche meramente produttivo, il leggendario creator giapponese ha infatti proposto idee e soluzioni tecniche, stilistiche ed estetiche per fare in modo che Super Nintendo World potesse contare su un pizzico di magia Nintendo sin dall'ingresso.

Shigeru Miyamoto sta continuando a sperimentare pur esplorando nuovi campi, questo non vuol dire però che abbia chiuso con i videogiochi, anzi! Parlando con IGN USA, Miyamoto ha parlato brevemente di Super Mario, sottolineando come "Nintendo pensa sempre a Mario, sperimenta sempre e lavora continuamente su prodotti legati a Super Mario, sfortunatamente al momento non c'è nulla da condividere."

Mario resta il termine di paragone per la creazione di nuove console Nintendo e ogni hardware della casa di Kyoto viene pensato e progettato in funzione di possibili evoluzioni dei giochi di Mario. Al momento l'ultimo gioco di Mario uscito è Super Mario 3D World + Bowser's Fury, lanciato a febbraio 2021, tutavia si tratta della riedizione di un gioco uscito su Wii U nel 2013 mentre l'ultimo titolo originale è stato Super Mario Galaxy nel 2017.

Nintendo ha recentemente festeggiato i 35 anni di Super Mario con la raccolta Super Mario 3D All-Stars e con il Game & Watch di Super Mario Bros. In primavera invece arriverà al cinema Super Mario Bros Il Film, prodotto in collaborazione con Illumination Entertainment, autori dei celebri Minions.