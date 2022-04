A Miyamoto non importa del destino di Metroid Prime 4, secondo un ex di Retro Studios

Nonostante sia lontana dalle scene da molto tempo, con il quarto capitolo che si sta facendo aspettare più del previsto, la serie di Metroid Prime è indubbiamente una delle più illustri della ludoteca di Nintendo. Per questo motivo ci ha sorpresi moltissimo scoprire da un addetto ai lavori che Shigeru Miyamoto non la considera affatto come tale.

Metroid Prime 4 è andato incontro a diversi problemi di sviluppo, i quali hanno convinto i vertici di Nintendo a richiamare i ragazzi di Retro Studios in cabina di regia nel tentativo di salvare il progetto. La lavorazione è ripartito da zero nel 2019, tuttavia in tre anni Metroid Prime 4 non si è mai fatto vedere. I problemi erano evidentemente piuttosto gravi, dunque la preoccupazione dei fan è più che giustificata.

C'è tuttavia un'insospettabile persona che non sembra essere in apprensione. Stiamo parlando nientepopodimeno di Shigeru Miyamoto, al quale il destino di Metroid Prime non starebbe particolarmente a cuore. Ad affermarlo è stato John Withmore, un ex di Retro Studios che ha recentemente scambiato quattro chiacchiere con i curatori del podcast di Did You Know Gaming. Secondo lo sviluppatore, "a Miyamoto non importa se Metroid Prime viene cancellato", probabilmente perché si tratta di un franchise che non ha creato in prima persona.

Si tratta di una rivelazione piuttosto sorprendente e inaspettata, anche se ci piacerebbe sentire direttamente dal leggendario game designer cosa ha da dire in merito.