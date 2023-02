Miyazaki: l'autore di Elden Ring guarda con interesse al multiplayer di Escape from Tarkov

Elden Ring, insime agli altri giochi in stile Souls di FromSoftware, offre una vasta esperienza di gioco esplorabile totalmente in solitaria. Tuttavia, non sono pochi i giocatori che si sono tuffati nei peculiari contenuti multiplayer, che includono il PvP, il PvE co-op e una forma di comunicazione asincrona tramite messaggi nel mondo di gioco.

Parlando con IGN dopo i cinque premi di Elden Ring (incluso quello di Gioco dell'Anno) ai 26esimi DICE Awards, Hidetaka Miyazaki, director dell'RPG open world e di altri titoli come Bloodborne, Dark Souls e Sekiro Shadows Die Twice, ha sollevato l'argomento del multiplayer quando gli è stato chiesto quali nuove tecnologie, tendenze o idee nei giochi trova stimolanti o eccitanti in questo momento.

"Non sono davvero sicuro che questa sia l'ultima tendenza, ma gli elementi multiplayer, sia in termini di tecnologia che di design di gioco: noi continuiamo a tenerci aggiornati su questo", ha affermato. "Quindi sono davvero interessato a questo da fan e da creativo. Soprattutto parlando di [Escape From] Tarkov, per esempio. Quindi sto fondamentalmente prestando attenzione a quegli elementi come creativo e fan del gioco. Altre persone del settore continuano ad aggiornare le funzionalità della struttura multiplayer e il design di gioco per cambiare il modo in cui gli utenti sono coinvolti nel gameplay e il modo in cui vengono utilizzati come una delle risorse per il gameplay. Ecco perché sto prestando attenzione a questi elementi".

Miyazaki ha inoltre ribadito come, nonostante il successo commerciale che ha portato Elden Ring a vendere 20 milioni di copie dal lancio, FromSoftware non si lascerà influenzare per i suoi prossimi progetti: "In pratica continuiamo a sviluppare i giochi che vogliamo fare, e questa è la nostra politica. È molto semplice".