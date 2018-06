Miyazaki: FromSoftware non abbandonerà il genere di giochi per cui è nota

Dopo un periodo di silenzio, FromSoftware è finalmente tornata a far parlare di sé. La software house di Dark Souls e Bloodborne ha presentato due nuovi progetti all'E3 2018 di Los Angeles: Sekiro Shadows Die Twice e Déraciné, quest'ultimo destinato ai possessori di PlayStation VR.

Nel caso di Sekiro, lo studio nipponico, pur mantenendo alcune somiglianze, sembra che abbia voluto intraprendere un nuovo modo di intraprendere il genere action: tante, infatti, saranno le differenze fra il nuovo gioco e la serie di Dark Souls.

Déraciné si allontana ancor di più dai precedenti lavori di FromSoftware, sia dal punto di vista del gameplay e delle atmosfere, che della tecnologia utilizzata. Si tratterà infatti del primo gioco della software house pensato per la Realtà Virtuale, sviluppato peraltro in Unreal Ungine 4, mai utilizzato prima d'ora da From. Queste le parole al riguardo di Hidetaka Miyazaki:

"Non abbandonarla, ma prenderci una pausa dalla serie Souls è stata solo una delle principali motivazioni per iniziare a lavorare su questo gioco. Non è solo un gioco diverso, o un formato differente. Stiamo imparando diverse cose in VR, che è una nuova tecnologia. Il gioco è in effetti sviluppato anche in Unreal Engine 4.

Per nessuna ragione abbandoneremo i giochi più o meno mainstream per cui siamo noti. Penso che da queste esperienza impareremo qualcosa che avrà un'influenza positiva su quelli che saranno i nostri prossimi progetti".

Sembra dunque abbastanza chiaro che, prima o poi, vedremo un nuovo souls-like sviluppato da FromSoftware. Se farà parte delle serie di Dark Souls o Bloodborne, tuttavia, non possiamo saperlo.

Nel frattempo, Miyazaki ha confermato che FromSoftware ha un terzo progetto in cantiere: che sia un nuovo Armored Core?