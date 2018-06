Miyazaki parla della difficoltà di Sekiro: Shadows Die Twice

Oltre che per la sua indubbia qualità intrinseca, la saga di Dark Souls deve molta della sua fama per la difficoltà particolarmente pronunciata, che molto spesso ha messo a dura prova le abilità e i riflessi dei giocatori.

A quanto pare, FromSoftware, la software house autrice di Dark Souls e Bloodborne, ha intenzione di realizzare un titolo difficile quanto, se non più dei precedenti. Al contempo, però, i giocatori avranno a disposizione un numero maggiore di strategie rispetto al passato con cui riuscire a vincere le proprie sfide. Queste le parole del game director Hidetaka Miyazaki:



"L'idea è quella di renderlo un gioco più difficile rispetto ai nostri precedenti titoli, ma questo comporterà anche la possibilità di utilizzare maggiormente la creatività oltre alla pura azione per riuscire a vincere. Da un lato, non vogliamo deludere quei fan che cercano una sfida hardcore, ma vogliamo anche quanta più gente possibile sia in grado di provare la sensazione di riuscire a superare un ostacolo. Per raggiungere questo obiettivo, abbiamo implementato molti sistemi che continueremo ad affinare. Alla fine dei conti, non vogliamo che sia né eccessivamente difficile, né il contrario".

Il director ha inoltre parlato della collaborazione con Activision. A quanto pare, il publisher è stato scelto dal momento che ha offerto supporto finanziario al progetto. Tutte le decisioni creative, tuttavia, sono prese da FromSoftware.



Sekiro: Shadows Die Twice uscirà su PC, PS4 e Xbox One nei primi mesi del 2019.