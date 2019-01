Miyazaki parla della trama di Sekiro Shadows Die Twice: ci riserverà sorprese?

Recentemente, la Redazione di Game Informer ha avuto modo di intervistare Hidetaka Miyazaki, storico Autore di Casa FromSoftware. Nel corso di un'interessante chiacchierata, c'è stato spazio anche per discutere della trama di Sekiro: Shadows Die Twice.

In particolare, i colleghi di Game Informer hanno posto a Miyazaki una domanda piuttosto spinosa. L'intervistatore ha infatti chiesto all'Autore se nel corso delle vicende narrate in Sekiro: Shadows Die Twice ci sarà spazio per un plot-twist di proporzioni simili a quello riscontrato in Bloodborne.

Nel rispondere alla domanda, Miyazaki ha sfoderato abilità da vero diplomatico, riuscendo a fornire ai Lettori spunti intriganti pur senza rivelare troppo del prossimo Titolo FromSoftware. Vi riportiamo dunque di seguito le parole dell'Autore: "Parlando ipoteticamente, se questa fosse un'intervista su Bloodborne, non vi diremmo 'Ehi, pensate a cosa succede nella seconda metà!'. Ma se potete pensare all'inizio del gioco come ad un più tradizionale fantasy ninja giapponese, allora non ha intenzione di proseguire lungo quello stesso esatto tracciato per l'intero percorso". Qui, però, Miyazaki si è, come prevedibile, fermato, affermando che proseguire oltre avrebbe potuto portare a spoiler.



Che ne dite, siete intrigati dalle parole di Miyazaki? Sulla base di Quanto visto sino a ora, a quali vicende vi aspettate di dover far fronte nei panni del vostro Shinobi? Vi ricordiamo che la pubblicazione di Sekiro:Shadows Die Twice si sta ormai avvicinando. Il Titolo è infatti atteso su PC, Playstation 4 ed Xbox One a partire dal prossimo 22 marzo.