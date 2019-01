Miyazaki torna a parlare dell'Easter egg di Bloodborne inserito in Deraciné

Nel corso in un'intervista concessa a Game Informer, Hidetaka Miyazaki è tornato a parlare dell'Easter egg di Bloodborne inserito in Déraciné, titolo per PlayStation VR lanciato lo scorso novembre.

Prima di approfondire l'argomento, facciamo un breve ripasso: nel titolo in realtà virtuale è possibile imbattersi in una bambola ferma nella celebre posa "Stabilisci Contatto", un'emote che i veterani di Bloodborne conoscono fin troppo bene e che può essere appresa interagendo con un misterioso cadavere a Cathedral Ward Superiore. L'Easter egg, prevedibilmente, ha alimentato a dismisura le speculazioni sul mai annunciato secondo episodio della serie. Per questo motivo, sul finire dello scorso anno, Miyazaki si è sentito in dovere di scusarsi con gli utenti, spiegando che si trattava di un semplice omaggio e non di un'anticipazione per Bloodborne 2.

L'accaduto, a quanto pare, è ancora vivo nei ricordi del director, che è tornato ad affrontare l'argomento ai microfoni di Game Informer fornendo ulteriori spiegazioni: "È stato dato troppo peso alla cosa, nelle nostre intenzioni doveva essere solo un semplice omaggio, invece i giocatori hanno pensato subito a Bloodborne 2 e la situazione è sfuggita di mano". Miyazaki crede anche di aver messo Sony in una brutta posizione: "Abbiamo avuto l'impressione di aver causato un bell'inconveniente a Sony, non era davvero nostra intenzione". In ogni caso, ha ammesso di aver gradito la grande attenzione riservata a Déraciné in quel periodo.

Alla luce di tutto ciò, ha chiarito fin da subito che i giocatori non dovranno aspettarsi riferimenti agli altri lavori di FromSoftware in Sekiro: Shadows Die Twice, in uscita il 22 marzo su PlayStation 4, Xbox One e PC, poiché è coinvolto un publisher differente. L'action/adventure multipiattaforma è infatti pubblicato da Activision, e non da Bandai Namco (Dark Souls) o Sony (Bloodborne).