Mkers accoglie Surgical Goblin, pluricampione del mondo di Clash Royale

Dopo aver raggiunto un accordo con G2 Esports per la cessione di Luigi Gemini Ferrigno, Mkers è lieta di accogliere Frank 'Surgical Goblin' Oskam: il due volte campione del mondo di Clash Royale decide di sposare la causa del team eSport italiano.

Famoso per le abilità tattiche e la precisione tecnica dimostrate nelle competizioni eSport di Clash Royale più importanti del pianeta, Surgical Goblin entra così nella famiglia di Mkers per rafforzare il team eSport italiano dopo le imprese compiute dal classe 1999 prima con il Team Queso e successivamente con il Team Liquid.

Il pluricampione del mondo di Clash Royale, grazie ai trionfi conquistati nelle passate edizioni del CRL Invitational e della CRL West Spring Season, vanta il palmares più importante a livello globale di Clash Royale. Il circuito competitivo del titolo Supercell, ad ogni modo, è cambiato e si è evoluto nel corso del tempo, ponendolo al pari degli eventi eSport dei titoli più acclamati.

Diego Hicham Aazzi, Mkers Esports Manager, accoglie con gioia il campione olandese di Clash Royale dichiarando che "per Mkers questa operazione non solo segna un passo importante verso il presidio internazionale del competitivo di Clash Royale ma è anche sintomatica di un valore e di un'importanza internazionale che ha convinto un Pro Player e content creator di primissimo livello a sceglierci per i suoi prossimi impegni competitivi".

L'ingresso di Surgical nella famiglia Mkers sarà importante anche per il contributo che l'asso olandese, forte della sua esperienza dei quasi due milioni di follower, potrà dare alla Mkers Farm, il network di creatori di contenuti che conta attualmente circa 40 membri.