Mkers e Inter firmano partnership per esport su eFootball 2023 e FIFA

Dopo l’avvio della Stagione 2 di eFootball 2023, arrivano ottime notizie in Italia per la scena esport del calcistico firmato Konami: l’organizzazione Mkers firma una partnership con l’Inter, squadra in cerca di crescita nel mondo degli esport dopo le stagioni da dimenticare con Bundled e la prima collaborazione con Qlash.

Mkers affiancherà l’Inter sin da subito, tanto che già domenica 27 novembre alla Milano Games Week i nerazzurri presenteranno il roster ufficiale che prenderà parte della eSerie A, dove Mkers conosce bene i rivali e sa come muoversi per ottenere i migliori risultati. Sia su eFootball che su FIFA, pertanto, le due squadre saranno indubbiamente protagoniste assolute della scena.

Alessandro Antonello, Ceo Corporate di Inter, ha dichiarato: “La collaborazione con un’azienda come Mkers permetterà al nostro Club di sviluppare ulteriormente il progetto esports, di importanza strategica per l’Inter nell’ottica di proseguire nel percorso di innovazione e dialogo con le nuove generazioni di tutto il mondo”.

Non è mancato anche un intervento da parte di Paolo Cisaria, Managing Director di Mkers: “Questa collaborazione testimonia il percorso di crescita fatto fino ad oggi. Un’ulteriore opportunità di internazionalizzazione per noi. Ci impegneremo per dimostrare di essere al livello della fiducia accordata”.

