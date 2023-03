Mkers e Randstad Technologies: svelata la Masterclass in Digital Specialist

Dopo la collaborazione tra Mercedes-Benz e Mkers, la realtà di riferimento dell'eSport italiano rinsalda la propria collaborazione con Randstad Technologies annunciando una Masterclass in Digital Specialist.

La nuova iniziativa gratuita di Mkers e la divisione IT di Randstad offre a tutti gli appassionati di videogiochi l'opportunità di partecipare a una Masterclass in Digital Specialist che si terrà nella cornice della Mkers Gaming House nel cuore di Roma.

Saranno messi a disposizione dei partecipanti l'esperienza e le competenze di diversi professionisti

del settore, tra i quali Paolo Cisaria (Direttore Generale di Mkers), Thomas De Gasperi (Presidente di Mkers), Maurizio Quintavalle (Marketing Manager di Mkers), e relatori di eccezione, come lo storico giornalista sportivo Massimo Caputi (Newsroom Director Dmtc), Erminia Carotenuto (Sport Events & Partneship Manager di Omnicom Media Group) e tanti altri.

Gli argomenti trattati saranno molteplici e spazieranno dal digital marketing nel gaming ai trend del settore Esport & Gaming, per poi toccare argomenti altrettanto importanti come la creazione di un format di contenuto, i nuovi social network, il branded content, l'editoria digitale e la user experience.

Chi desidera partecipare alla masterclass gratuita può iscriversi accedendo a questo link. I candidati saranno valutati in base ad esperienza, curriculum ed una eventuale breve call conoscitiva. Inoltre, uno dei partecipanti avrà la possibilità di svolgere un tirocinio retribuito presso Mkers. L'obiettivo dell'iniziativa è quello di formare i ragazzi per avvicinarli ad un settore in continua crescita che, anche per questo, soffre di una carenza di figure professionali in possesso delle specifiche competenze richieste dall'industria dell'intrattenimento videoludico.