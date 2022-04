Mkers: un trailer svela il rebranding del team italiano legato all'eSport

Chiunque sia appassionato di eSport in Italia conosce il team dei Mkers, che vanta tra le proprie fila numerosi videogiocatori professionisti che partecipano alle varie competizioni italiane ed estere. Con l'espansione dell'azienda, oggi è stato svelato l'arrivo di una piccola rivoluzione del brand.

Un nuovo filmato pubblicato sul canale ufficiale YouTube ha infatti svelato l'arrivo di un rebranding per l'azienda che include un logo inedito e l'arrivo di merchandising ispirato proprio alle modifiche apportate al logo ufficiale dei Mkers. Questi importanti cambiamenti per l'azienda arrivano dopo circa cinque anni dalla sua inaugurazione, durante i quali sono stati raggiunti importanti traguardi come la vittoria di un Campionato Europeo di FIFA e di un Campionato Mondiale di MotoGP.

Per chi non lo sapesse, il gruppo Mkers vanta pro player attivi nei titoli più giocati del momento. Attualmente i giocatori professionisti del team sono attivi su FIFA 22, Valorant, NBA 2K22, League of legends, e-Football (AS Roma), Assetto Corsa Competizione e Tom Clancy's Rainbow Six Siege.

Prima di lasciarvi al trailer che annuncia il rebranding dei Mkers, vi ricordiamo che Usain Bolt è ufficialmente entrato nel mondo degli eSport e fa ora parte di un team irlandese.