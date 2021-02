Mkers e Van Orton Design si uniscono per una Capsule Collection 100% Made in Italy

Il team Mkers annuncia la partnership con Van Orton Design: il frutto della collaborazione si concretizzerà in prima battuta con il lancio della maglia del team di Rainbow Six Siege, la quale sarà indossata durante il Six Invitational dove per la prima volta un team italiano farà parte delle 20 migliori squadre.

Da oggi e fino al 9 febbraio sul Mkers Shop è possibile effettuare il preorder, il lancio del prodotto sarà accompagnato da un giveaway le cui modalità di partecipazione saranno spiegate nei prossimi giorni. La jersey da gara è un prodotto 100% Made in Italy partendo dalla progettazione, passando per il tessuto e culminando con la produzione, certificato GRS (Global Recycle Standard) in quanto creata con l'utilizzo di fibre 100% riciclate e tinture che rispettano i parametri di sostenibilità.



Un capo ideato con cura e attenzione al mondo green. Il design è in perfetto stile Van Orton, i quali hanno adattato per la prima volta le loro creazioni ad un contesto eSport, creando un unicum nel panorama competitivo italiano.



Entro l’estate con cadenza mensile vedrà la luce una collezione studiata dalle due parti per offrire al pubblico un prodotto iconico, adornato con il celebre stile Van Orton e indirizzato sia agli appassionati di Mkers che ai cultori di moda. La lineup sarà composta da T-Shirt, felpe, cappellini e altri capi concepiti con l'ambizione di creare un modello di contaminazione tra design streetwear ed eSport.