MLB diventa multipiattaforma, giocatori arrabbiati chiedono le dimissioni di Jim Ryan!

Come riportato questa mattina, la Major League Baseball e Sony Interactive Entertainment hanno esteso la propria partnership per lo sviluppo della serie MLB The Show, che diventerà multipiattaforma dal 2021.

Fino ad oggi la serie sviluppata da Sony San Diego è uscita solamente su piattaforme Sony come PlayStation 3, PSVita e PlayStation 4 ma dal 2021 le cose cambieranno, sebbene al momento non siano stati annunciati piani precisi in merito. Sembra che questa mossa si sia resa necessaria per non perdere la licenza della Major League Baseball, fortemente contesa tra Sony ed Electronic Arts.

Come riportato da Shinobi602, alcuni giocatori non hanno preso bene la cosa lanciando una campagna su Twitter per chiedere a Jim Ryan (Presidente di Sony Interactive Entertainment) e Hermen Hulst (Responsabile dei Sony Worldwide Studios) di dimettersi immediatamente dalle proprie cariche, accusando i due di aver fatto perdere a PlayStation un'esclusiva di grande impatto, sopratutto sul mercato americano.

La polemica sta continuando principalmente su Twitter ma nelle ultime ore i messaggi sull'argomento sono sempre meno, probabilmente il tutto è destinato a spegnersi nel giro di brevissimo tempo. Resta la conferma dell'arrivo di MLB The Show su piattaforme diverse da PlayStation, probabilmente PC, Xbox e Nintendo Switch... magari anche Google Stadia e probabilmente console Next-Gen.