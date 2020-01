MLB The Show 20: ecco il primo video gameplay del simulatore di baseball per PS4

Gli sviluppatori dei SIE San Diego Studios scomodano Javy Baez, l'interno dei Chicago Cubs, per mostrarci il primissimo video di gioco di MLB The Show 20, il prossimo capitolo di questo apprezzato simulatore di baseball che approderà su PS4 a marzo.

Come preannunciato dagli autori californiani, il capitolo che celebrerà il quindicesimo anniversario di questa serie sportiva dedicata alla Major League di baseball e ai suoi appassionati vanterà diverse migliorie e innovazioni che attraverseranno tutti gli aspetti dell'opera.

Con MLB The Show 20, i ragazzi della sussidiaria americana di Sony Interactive Entertainment promettono infatti di proporci una rosa più ampia di modalità a cui accedere sia in singolo che in multiplayer, un maggiore possibilità di customizzazione e una modalità carriera con delle dinamiche ruolistiche ancora più stratificate e, si spera, appaganti.

Sia in Europa che negli States, l'uscita di MLB The Show 20 è prevista per il 17 marzo solo su PS4 e sarà l'ultimo capitolo ad approdare in esclusiva su console Sony: la serie MLB The Show arriverà su altre piattaforme dal 2021, una scelta che ha spinto diversi fan a chiedere le dimissioni di Jim Ryan, il presidente di SIE.