MLB The Show 21 annunciato, è il primo gioco PlayStation Studios a uscire anche su Xbox

Sony Interactive Entertainment ha annunciato ufficialmente MLB The Show 21 e come previsto si tratta ufficialmente del primo videogioco PlayStation Studios (sviluppato da Sony San Diego) a debuttare su Xbox One e Xbox Series X/S.

In uscita il 20 aprile su PlayStation 4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S, MLB The Show 21 vede come testimonial e atleta di copertina Fernando "El Nino" Tatis Jr, in forza ai San Diego Padres. La versione per console di attuale generazione costerà 69.99 euro mentre l'edizione next-gen ha un prezzo di listino pari a 79,99 euro.

Ramone Russell (Game Designer e Community Manager di Sony San Diego Studios) dichiara di essere molto contento del fatto che un maggior numero di giocatori possa ora apprezzare la serie MLB The Show, non solo grazie al lancio su Xbox ma anche all'arrivo su console di nuova generazione per la prima volta in assoluto.

PlayStation, Xbox, Major League Baseball, la Major League Baseball Players Association e Sony San Diego Studio hanno lavorato duramente per raggiungere questo obiettivo, inoltre viene confermato il supporto per il cross-play multipiattaforma e per i salvataggi cross-gen.

Infine viene reso noto che la Collector's Edition sarà annunciata il 3 febbraio, per il momento Sony ha svelato solamente le versioni Standard Current e Next-Gen.