MLB The Show 21 sarà il primo gioco PlayStation Studios ad uscire su Xbox?

La serie MLB The Show è da anni il punto di riferimento assoluto per tutti gli appassionati di baseball... purché siano in possesso di una console PlayStation. Essendo sviluppati da Sony San Diego Studio, gli episodi pubblicati fino ad oggi sono rimasti confinati alle piattaforme della casa. Le cose, tuttavia, cambieranno molto presto...

Sul finire del 2019, nell'annunciare il rinnovo della partnership con la Major League Baseball, Sony ha rivelato che la serie MLB The Show sarebbe diventata multipiattaforma dal 2021, una notizia che non ha accolto il favore di una certa frangia dell'utenza PlayStation, ma che potrebbe essersi resa necessaria per scongiurare la perdita della licenza del massimo campionato di baseball mondiale, fortemente desiderata anche da Electronic Arts.

Ebbene, mentre continuiamo ad attendere la presentazione di MLB The Show 21, che dovrebbe avvenire a febbraio, e scoprire ufficialmente su quali piattaforme verrà lanciato, in rete sono trapelate le copertine del gioco: ad affiancare quella per PlayStation 5 c'è la cover Xbox One, sulla quale fa un certo effetto vedere il logo dei PlayStation Studios. A condividere le immagini è stato Anerdydad, un noto leaker con alle spalle una lunga storia di indiscrezioni rivelatesi veritiere. A coloro che l'hanno accusato di divulgare informazioni false, Anerdydad ha ricordato di aver già provato la sua affidabilità svelando le cover di NBA 2K21 e Far Cry 6 prima del tempo.

MLB The Show 21, quindi, potrebbe diventare il primo gioco PlayStation Studios ad uscire su Xbox. Per la conferma assoluta dovremo aspettare qualche altra settimana (siamo anche curiosi di scoprire se arriverà su PC, ad esempio), nel frattempo potete guardare la copertina "verde" in calce a questa notizia.