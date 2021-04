MLB The Show 21: analisi tecnica di Digital Foundry sul nuovo gioco di baseball

MLB The Show 21 è disponibile dallo scorso 20 aprile su PS5, PS4, Xbox Series X/S e Xbox One, con tanto di disponibilità immediata sull'Xbox Game Pass nel caso delle console Microsoft. È il momento di scoprire la resa tecnica di tutte le versioni disponibili grazie a Digital Foundry.

C'è molta curiosità nello scoprire le prestazioni tecniche del primo gioco PlayStation Studios ad uscire anche sui sistemi Xbox (ma ricordiamo che MLB The Show 21 non è stato direttamente pubblicato da PlayStation Studios): come se la cava l'ultima iterazione della popolare serie di baseball? Entrambe le versioni PS5 e Xbox Series X hanno una risoluzione nativa a 2160p e sono di fatto identiche, con differenze visive davvero microscopiche. Su Xbox Series S la risoluzione nativa arriva invece a 1080p, con textures che appaiono meno dettagliate rispetto alla sua controparte con lettore ottico. Passando invece alle versioni old-gen per PS4 Pro e Xbox One X, ovviamente la resa è inferiore rispetto a quanto si può vedere su next-gen: la risoluzione arriva massimo a 1440p di default e non mancano alcune sbavature tecniche. Tuttavia, queste edizioni offrono anche la possibilità al giocatore di poter selezionare la risoluzione per le partite in-game, con la possibilità di scegliere tra 1080p, 1440p e 2160p. Una possibilità non presente invece sulle nuove console.

A livello di performance, le versioni next-gen godono di un frame rate sbloccato e si mantengono generalmente sui 60fps durante il gioco, con Xbox Series X che appare leggermente meno stabile rispetto alla controparte Sony. In termini di cutscenes, invece, si notano maggiori problematiche di frame rate su tutti i sistemi: qui Series X riesce a pareggiare PS5, ma può arrivare ad avere sporadici cali anche fino a 11fps in meno. Xbox Series S a 1080p ha una resa analoga a quella di Series X, con giusto un paio di frame in meno. Infine, per quanto riguarda i sistemi di vecchia generazione, One X gode di almeno di 7fps in più rispetto a PS4 Pro, ma in entrambi i casi nei segmenti di gameplay si scende al di sotto dei 60fps, spesso non di poco.

In seguito al lancio, Phil Spencer si è congratulato con Sony San Diego per il lavoro svolto su MLB The Show 21. Complimenti che sono stati molto apprezzati anche dal numero uno di Santa Monic Studios, Cory Barlog.