MLB The Show 21 su Xbox Game Pass: una decisione della Major League, Sony fa chiarezza

Ha destato stupore l'annuncio dell'arrivo di MLB The Show 21 su Xbox Game Pass al lancio, di fatto un gioco targato PlayStation Studios sarà disponibile su Xbox One e Xbox Series X/S come parte del catalogo Game Pass sin dal day one. Molti hanno attaccato Sony per questa scelta, il platform holder però non ha voce in capitolo.

Sony San Diego ha sviluppato il gioco che verrà pubblicato da PlayStation Studios su PS4 e PS5 mentre la versione Xbox di MLB The Show 21 non sarà pubblicata da Sony bensì dalla divisione intrattenimento della Major League Baseball, titolare dei diritti sul franchise e sul marchio MLB.

Intervistato da Inverse, un portavoce di PlayStation ha così commentato la vicenda: "con l'obiettivo di espandere la fanbase, la Major League ha deciso di rendere disponibile MLB The Show 21 per un maggior numero di giocatori. Una opportunità unica che conferma MLB The Show come brand di punta per i videogiochi di baseball."

La serie MLB The Show è nata nel 2006 su PSP e PlayStation 2 ed è in seguito arrivata su PS3 e PS4 come esclusiva assoluta. Nel 2019 la Major League Baseball ha cambiato le carte in tavola rinegoziando i diritti con Sony per rendere il gioco multipiattaforma.

MLB The Show 21 è uno dei nuovi giochi Xbox Game Pass di aprile e sarà disponibile per gli abbonati dal 20 aprile, lo stesso giorno il gioco uscirà anche sulle console PlayStation, in vendita in formato fisico e digitale.