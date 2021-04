MLB The Show 21 su Xbox non sarà pubblicato da PlayStation Studios

Ha suscitato un certo clamore il fatto che MLB The Show 21 sarebbe stato il primo gioco PlayStation Studios a uscire su Xbox. Un evento a suo modo storico per molti giocatori, ma adesso arrivano importanti precisazioni in merito a questa uscita.

Infatti, MLB The Show 21 sulle console Microsoft non sarà pubblicato da PlayStation Studios o da Sony in nessuna maniera. Ad occuparsi della pubblicazione su Xbox Series X/S e Xbox One sarà infatti MLB Advanced Media, una compagnia direttamente collegata alla Major League Baseball. Il grande evento viene così in parte ridimensionato, sebbene il grosso chiacchiericcio che si è creato dietro al titolo dedicato alla federazione di baseball numero uno al mondo potrebbe forse dare una spinta alle vendite ed alla popolarità del gioco, che sarà tra l'altro subito disponibile al Day One anche su Xbox Game Pass.

Sviluppato da San Diego Studio, MLB The Show farà il suo debutto sul mercato il prossimo 20 aprile su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S e Xbox One. In copertina vanterà la presenza di Fernando "El Nino" Tatis Jr., interbase in forza ai San Diego Padres. Per entrambe le versioni next-gen è garantito il supporto ai 4K per garantire così il massimo realismo e la massima resa visiva per il nuovo capitolo della popolare serie di Baseball.