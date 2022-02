MLB The Show 22 è deludente su Nintendo Switch, ma il team promette di ottimizzarlo

All'inizio di questo mese, i possessori di Nintendo Switch appassionati di baseball hanno potuto partecipare ad un test tecnico di MLB The Show 22, nuovo episodio che segnerà il debutto della serie sulla console ibrida di Kyoto. Purtroppo, hanno scoperto un prodotto mal ottimizzato che fallisce nel raggiungere un framerate a 30fps costante.

A rassicurare i videogiocatori preoccupati ci ha pensato Ramone Russel, Product Development Communications e Brand Strategist di Sony San Diego Studio. Nell'ambito del video Feature Premiere pubblicato su YouTube, Russel ha spiegato che il tech test al quale hanno avuto accesso i giocatori è basato su una build vecchia, dunque non ottimizzata al 100%. In queste settimane, la versione Nintendo Switch di MLB The Show 22 ha ricevuto "un sacco di ottimizzazioni e aggiornamenti", già visibili nel video di cui sopra. "Il materiale che vedrete qui è più bello e possiede un frame rate molto più solido di quello offerto dal Tech Test". In coda al suo intervento, Russel ha assicurato che il team punta a raggiungere un gameplay a 30 frame al secondo.

Prima di lasciarvi alla visione del filmato, vi ricordiamo che MLB The Show 22 verrà pubblicato il 5 aprile su PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch. La serie, inizialmente esclusiva PlayStation, può ora considerarsi pienamente multipiattaforma. Dopo il successo dell'episodio dello scorso anno, inoltre, anche MLB The Show 22 entrerà in Xbox Game Pass subito al day one.