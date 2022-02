MLB The Show 22: il gioco di baseball di Sony in azione nel primo gameplay trailer

A seguito dell'annuncio ufficiale giunto a fine gennaio, Sony San Diego ha pubblicato il primo gameplay trailer dedicato ad MLB The Show 22, la nuova iterazione della serie dedicata al baseball in arrivo su console PlayStation, Xbox (incluso nel Game Pass) e Nintendo Switch.

Catturato su "hardware next gen", quindi presumibilmente su PlayStation 5, il video che trovate in apertura mette in mostra una serie di diversi campi da baseball e giocatori, tra cui la star di copertina Shohei Ohtani dei Los Angeles Angels, così come gli slugger Aaron Judge e Raphael Devers. Al termine del filmato appare anche Randy Johnson, storico lanciatore ritiratosi nel 2010 e che con tutta probabilità apparirà all'interno del gioco come Leggenda, similmente a quanto accaduto con Cy Young e Jackie Robinson con le edizioni precedenti della serie sportiva.

Il trailer non entra troppo nello specifico delle dinamiche di gameplay e molte delle novità in arrivo con il nuovo episodio della serie Sony rimangono attualmente celate nel mistero. Probabilmente arriveranno dei futuri aggiornamenti nel corso delle prossime settimane con cui potremo approfondire ulteriormente il nuovo simulatore sportivo di baseball.

MLB The Show 22 sarà pubblicato il 5 aprile di quest'anno su PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One e Nintendo Switch. Il titolo sarà incluso nel catalogo di Xbox Game Pass e Xbox Game Cloud (in questo caso sarà necessario un abbonamento a Game Pass Ultimate).