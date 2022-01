MLB The Show 22: Sony svela il gioco di baseball per PlayStation, Switch e Xbox Game Pass

Le fucine digitali di Sony San Diego sfornano un video di MLB The Show 22 che presenta l'atleta di copertina e fissa la data di lancio del kolossal di baseball su PS4, PlayStation 5, Nintendo Switch e, per il secondo anno consecutivo, su Xbox Game Pass per Xbox One e Series X/S.

Il trailer confezionato dalla sussidiaria californiana dei PlayStation Studios è interamente dedicato al campione della Major League nordamericana Shohei Otani, il lanciatore, esterno e battitore giapponese dei Los Angeles Angels scelto per rappresentare nel mondo la prossima iterazione del loro simulatore sportivo.

Sul fronte del gameplay, il video non entra nel merito delle innovazioni ludiche e contenutistiche previste da MLB The Show 22: il team di Sony San Diego promette di soddisfare la curiosità dei fan con diversi video diari e approfondimenti che verranno pubblicati da qui alle prossime settimane. La prima sorpresa in tal senso è rappresentata dalla conferma della condivisione multipiattaforma alla progressione e ai salvataggi che verrà esteso a tutti i sistemi (ivi comprese le console della famiglia Switch) attraverso la gestione unificata degli account registrati sul portale ufficiale di TheShow.com.

Il lancio di MLB The Show 22 è previsto per il 5 aprile 2022 nella triplice edizione per console PlayStation, Switch e Xbox. L'utenza abbonata a Xbox Game Pass potrà scaricare e fruire 'gratuitamente' il gioco di baseball targato Sony su Xbox One, Xbox Series X/S e, per chi è iscritto a Game Pass Ultimate, su Xbox Cloud Gaming.