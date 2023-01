MLB The Show 23: annunciato il gioco di baseball di Sony, su Xbox Game Pass al day one

Dopo la classificazione registrata a dicembre, MLB The Show 23 è stato ufficialmente annunciato da Sony San Diego. La simulazione di baseball si prepara a tornare il 28 marzo su PC e console PS5, PS4, Nintendo Switch, Xbox Series X|S e Xbox One, incluso nel catalogo di Xbox Game Pass al lancio esattamente come accaduto con gli scorsi capitoli.

Sulla copertina del nuovo episodio della serie troviamo Jazz Chisholm Jr, star dei Miami Marlins. Tra le funzionalità principali del titolo troviamo il cross-save che consentirà di trasferire i salvataggi su ogni piattaforma: "I progressi multipiattaforma consentono di ottenere e utilizzare qualsiasi contenuto guadagnato su qualsiasi piattaforma o generazione (escluse funzionalità esclusive di PS5 e Xbox Series X|S come Stadium Creator). Con i salvataggi multipiattaforma puoi trasferire un file di salvataggio per la modalità Road to the Show o Franchise su un’altra console". Per poter usufruire del cross-save vi basterà creare un Account MLB The Show.

I pre-order del gioco saranno disponibili dal 6 febbraio, e nel mentre ci avvicineremo al lancio potrete seguire diverse anteprime sui canali Twitch e YouTube di Sony San Diego. In particolare vi consigliamo di sintonizzarvi il 2 febbraio, quando verranno svelati tutti i dettagli riguardanti la Collector's Edition. Tramite le pagine del PlayStation Blog, inoltre, scopriamo che l'upgrade dalla versione PS4 a PS5 sarà a pagamento, e sarà necessario aver acquisto la versione digitale del gioco.