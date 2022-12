MLB The Show 23 classificato in Brasile: la serie di Sony San Diego sta per tornare?

L'apprezzata serie Sony incentrata sul baseball americano sembra sia prossima al ritorno. Stando ad un'immagine pubblicata sul forum di ResetERA, l'ente di classificazione brasiliano avrebbe svelato l'esistenza di MLB The Show 23, rivelando anche su quali piattaforme dovrebbe vedere la luce.

Anche stavolta, il nuovo episodio del franchise sportivo non sarebbe previsto solo sulle console PlayStation (pur essendo prodotto dai PlayStation Studios), ma anche sulle piattaforme Xbox e su Nintendo Switch, continuando quindi sulla scia degli ultimi due giochi della serie (MLB The Show 21 e 22) che hanno visto una release multiformato e non solo sui sistemi Sony come accadeva in precedenza.

Dalla classificazione non emergono però ulteriori dettagli sul gioco, che per il momento non è stato ancora annunciato ufficialmente da Sony. Non è da escludere comunque che sia solo questione di tempo, considerato che le rating board internazionali sono solite anticipare annunci sui nuovi giochi in via di sviluppo, e che i precedenti giochi della serie sono sempre stati pubblicati in primavera, solitamente tra marzo ed aprile. MLB The Show 23 potrebbe dunque debuttare durante lo stesso periodo del nuovo anno.

In attesa di annunci da parte di Sony, la nostra recensione di MLB The Show 22 vi illustra le qualità dell'ultimo capitolo fin qui pubblicato: riuscirà il suo eventuale successore a fare di meglio?