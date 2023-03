MLB The Show 23, al via il pre-load su Xbox: ecco quanto pesa il gioco

Il mese di gennaio è stato davvero importante per la produzione targata Sony San Diego: negli scorsi mesi, infatti, è stato annunciato MLB The Show 23, il gioco di baseball più amato dai fan di questo popolarissimo sport. Il day one è sempre più dietro l'angolo, ma gli utenti Xbox possono già accedere al pre-load di MLB The Show 23

Come segnalato a più riprese su Twitter, la produzione sportiva è infatti disponibile al download anticipato sulle console della casa di Redmond. Alla notizia, emersa in rete nelle ultime ventiquattr'ore, si accompagna il peso di quello che sarà uno dei titoli più giocati negli ultimi giorni di marzo.

Come possiamo evincere dal peso della produzione, sappiamo che MBL The Show 23 peserà 76,72 GB. Non vi è ancora modo di sapere se si tratti di un numero di GB che tiene conto della patch day one di routine, seppure non sia da escludere a priori. Intanto, però, il largo anticipo con cui si potrà effettuare l'installazione del titolo sulla propria macchina da gioco agevolerà anche le connessioni internet meno efficienti, vista la grande mole di dati richiesti per il download completo.

Già da diversi mesi, in particolare dalla classificazione di MLB The Show 23 in Brasile, sappiamo che la serie di Sony San Diego è pronta a tornare in auge. Però, gli utenti che posseggono una console appartenente all'ecosistema Xbox avranno modo di godere dell'esperienza digitale offerta da Sony Interactive Entertainment attraverso la sottoscrizione a Xbox Game Pass.