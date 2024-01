MLB The Show 24 svelato ufficialmente per PlayStation, Switch e Xbox Game Pass

Dalle pagine del PlayStation Blog, i ragazzi di Sony San Diego alzano ufficialmente il sipario su MLB The Show 24, il nuovo capitolo dell'apprezzata serie di simulazioni sportive dedicata alla Major League di baseball e ai suoi milioni di appassionati.

Il reveal del prossimo kolossal sportivo degli sviluppatori californiani dei PlayStation Studios s'accompagna all'annuncio della boxart ufficiale, con Vladimir Guerrero Jr. scelto come atleta di copertina per il lancio di questo videogioco che, come accaduto già ai passati capitoli, approderà dal day one nel catalogo di Xbox Game Pass.

Da qui alle prossime settimane, i ragazzi di Sony San Diego promettono di condividere tante nuove anteprime sulle novità più dirimenti di MLB The Show 24, a cominciare dall'approfondimento sulle sorprese previste nel gameplay. La speranza dei fan è ovviamente quella di assistere a numerose innovazioni legate, ad esempio, alle possibilità di customizzazione degli atleti, al livello di dettaglio della grafica e alla bontà dell'esperienza restituita dalla Carriera e dalle modalità multiplayer.

In attesa degli approfondimenti sui contenuti di MLB The Show 24, vi informiamo che il nuovo simulatore di baseball targato Sony San Diego è previsto al lancio per il 19 marzo su PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, con ingresso immediato nella ludoteca fruibile dagli abbonati a Xbox Game Pass. Nel caso ve la foste persa, qui trovate la nostra recensione di MLB The Show 23.