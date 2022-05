L'MMORPG Marvel cancellato: gli autori di DC Universe Online puntano su altro

Nel novembre dello scorso anno, veniva ufficialmente annunciato un nuovo MMORPG legato all'universo Marvel, in lavorazione presso gli studi di Daybreak Game Company.

Sul progetto, tuttavia, non erano stati offerti molti dettagli. Nei mesi successivi, in particolare, non era stato comunicato nemmeno un titolo ufficiale o la licenza Marvel specifica alla quale avrebbe fatto riferimento il gioco. Ora, a nemmeno un anno di distanza, arriva la notizia ufficiale della sua cancellazione. Il misterioso MMORPG a tema Marvel resterà dunque solamente un'idea, che il team di DC Universe Online ha infine deciso di non esplorare.

A comunicarlo, è EG7, casa madre di Daybreak Game Company, in occasione di un meeting dedicato alla presentazione degli ultimi risultati finanziari. ll progetto in collaborazione con la Casa delle Idee avrebbe dovuto portare ad un investimento di ben 48 milioni di euro, tra 2022 e 2024. Ora, comunica il CEO di EG7, tali risorse saranno invece impiegate per "molteplici progetti, di minori proporzioni", con una diversificazione del rischio. Tra i titoli che beneficeranno della riallocazione delle risorse, sono citati The Lord of the Rings Online, DC Universe Online e alcune nuove IP.



I fan Marvel non resteranno ad ogni modo privi di videogiochi dedicati, con Marvel's Spider-Man 2, Marvel's Wolverine e il chiacchierato Marvel's Midnight Suns previsti per i prossimi anni.