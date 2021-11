Un nuovo MMORPG Marvel è in sviluppo presso lo studio di DC Univese Online

Durante l'ultima riunione con gli azionisti di Enad Global 7 è stato confermato che Dimensional Ink Studios, software house responsabile di DC Universe Online, sta lavorando ad un MMORPG ambientato nell'universo di Marvel.

A confermarlo è stato Ji Ham, il CEO della holding svedese in persona (in precedenza CEO di Daybreak). L'esecutivo ha descritto questo nuovo MMORPG come il più grande e più emozionante progetto attualmente in via di sviluppo nel portfolio di Enad 7. La lavorazione, in ogni caso, sembra essere ancora nelle fasi iniziali, dal momento che Ham ha specifico che non uscirà molto presto. Dimensional Ink Studios è infatti attualmente impegnata nello sviluppo della più grande espansione di DC Unverse Online, il cui lancio è fissato nel 2023, di conseguenza Marvel MMORPG potrebbe non vedere la luce prima del 2024.

I primi indizi sull'esistenza di questo progetto emersero già nel 2020, ancor prima del lancio di PS5 e Xbox Series X|S, durante una chiacchierata tra Jack Emmert, il CEO di Dimensional Ink Studios, e la redazione di WCCFTech. In quell'occasione Emmert svelò di essere al lavoro su un prototipo di un MMORPG della Marvel, pensato per trarre vantaggio dall'hardware delle console di nuova generazione e dotato di gameplay e sistemi di gioco a prova di futuro.